spot_img
Frase del día

«Si negocian se consolidarán como enemigos no tan ocultos de la democracia y de Honduras, debe haber juicio político».

Por: Proceso Digital

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral.

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024