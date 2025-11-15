Si MP elimina casos de corrupción desde 2009, se garantiza la impunidad: Edmundo Orellana

Tegucigalpa – Si el Ministerio Público elimina los casos de corrupción desde el 2009, entonces se garantiza la impunidad, señaló hoy el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana.

“Si el MP de la Refundación elimina de sus prioridades los casos de corrupción y lavado de dinero ocurridos desde el Golpe de Estado, les garantiza impunidad porque nadie los perseguirá, y las grandes fortunas, surgidas de esos crímenes, serán legítimas y respetables”, escribió Orellana en su cuenta de X.

Si el MP de la Refundación elimina de sus prioridades los casos de corrupción y lavado de dinero ocurridos desde el Golpe de Estado, les garantiza impunidad porque nadie los perseguirá, y las grandes fortunas, surgidas de esos crímenes, serán legítimas y respetables. — Edmundo Orellana (@mundoorellana) November 15, 2025

Cabe señalar, que el actuar del MP ha sido cuestionado en los últimos meses ya que ha centrado su trabajo en casos políticos.

Los casos políticos han sido catalogados como persecución política, de parte de diversos sectores de la oposición. PD