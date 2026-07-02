“Si Marvin Ponce, que ya fue diputado lo menciona, es porque hay algo de verdad” afirma analista

Tegucigalpa – El analista Carlos Polanco expresó que las declaraciones del asesor presidencial Marvin Ponce reflejan una práctica que, según él, ha sido una práctica común dentro del Congreso Nacional.

– Ponce afirmó que supuestamente cinco diputados liberales estarían solicitando pagos para respaldar las reformas al subsector eléctrico

Polanco sostuvo que, a pesar de la polémica, las acusaciones no deberían ser desestimadas debido a la trayectoria política de Ponce.

“Si Marvin Ponce, que ya fue diputado y ahora es asesor presidencial, lo menciona, es porque hay algo de verdad” expresó el abogado.

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De igual forma, aseguró que históricamente se ha denunciado el supuesto pago de votos para lograr la aprobación de determinadas iniciativas legislativas en todas las legislaturas.

El analista señaló que este tipo de negociaciones, de existir, suelen realizarse de forma clandestina, lo que dificulta su comprobación y eventual judicialización.

No obstante, más allá de las presuntas coimas, consideró que el retraso en la discusión de las reformas energéticas también responde al rechazo que ha generado la iniciativa entre distintos sectores. AD