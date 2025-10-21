Si Luis Redondo no nombra la Comisión Permanente comete un delito, asegura diputado Barrios

Tegucigalpa – El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios defendió este martes que la instalación de la Comisión Permanente es una atribución de la Constitución, no una potestad del presidente del Congreso Nacional.

Incluso, Barrios aseguró que “es más, el presidente si no la nombra comete un delito, porque quien lo obliga a que nombre la Comisión Permanente, es la Constitución de la República”, dijo.

(Leer) Luis Redondo reitera reunión solo con jefes de bancada y no una convocatoria al pleno

El diputado oficialista indicó además que debido a que uno de los proyectos en la agenda para la próxima sesión parlamentaria del pleno es la ampliación de las sesiones ordinarias, a su criterio “es contraproducente, mentiroso lo que establece el jefe de bancada del Partido Nacional”, dijo en referencia al anuncio de Tomás Zambrano de realizar una autoconvocatoria si Libre sigue sin convocar al pleno.

(Leer) PN convoca a sesión extraordinaria para evitar que Redondo asalte el CNE y la voluntad popular

Hace dos semanas, el parlamentario descartó además que la Comisión Permanente podría llegar a declarar al próximo presidente del país.

“No tiene que ver absolutamente nada, el rector del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral (CNE), así lo establece la Constitución”, afirmó Barrios en esa oportunidad. VC