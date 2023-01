Si los tres partidos negocian y reparten magistrados nunca habrá justicia, señala designado Nasralla

Tegucigalpa – Si los tres partidos políticos negocian y se reparten magistrados en la elección del Poder Judicial, nunca se aplicará la justicia en Honduras, manifestó el designado presidencial, Salvador Nasralla.

“Si la Corte Suprema (Justicia) la negocia y se la reparten los tres partidos nunca se va a aplicar la justicia”, declaró el designado presidencial.

Imploró que los diputados se olviden de que partido político está en el gobierno y empiece a pensar que gente buena puede llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Nasralla subrayó que los nuevos magistrados deben actuar como hacen en todas las partes del mundo, sin colores políticos, pensar en aplicar la ley para que Honduras sea un país independiente.

El designado presidencial celebró el planteamiento del presidente del Partido Nacional, David Chávez, que elija a un candidato como presidente de la CSJ.

“Creo que la declaración de David Chávez simplemente demuestra nuestra catadura moral y nuestra independencia es un factor moral en la búsqueda de lo que necesita Honduras”, opinó.

Destacó que el PSH tiene más confiabilidad que cualquier arreglo político que designe a los integrantes del Poder Judicial.

Comentó que los criterios que utilizaría para nombrar un candidato a la presidencia sería la honradez y que no tenga antecedentes-.

Además, indicó que sería bueno que el presidente del Partido Liberal tomará la misma decisión para que hubiera un consenso dentro del Congreso Nacional.

Agregó que si el presidente del Partido Libertad y Refundación (Libre) tomará la decisión sería ideal para que hubiera un criterio neutro.

Nasralla definió que el titular de la CSJ debe ser una persona honrada, que no tenga procesos en el pasado, no haya sido defensor de narcotraficantes y no se haya atado a los juegos sucios de las cortes anteriores.

Yo buscaría que el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre dentro del universo de 45 personas que existen, nos permita escoger a las mejores personas, concluyó. AG