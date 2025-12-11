Sí Libre no prepara transición, los primeros 100 días serán para comprender el estado de finanzas públicas: Roberto Lagos

Tegucigalpa – El economista Roberto Lagos advirtió este jueves que si el actual gobierno de Libertad y Refundación (Libre) no está preparando su estrategia de transición, el próximo partido político que resulte ganador del proceso electoral enfrentará un complejo panorama en 2026.

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, Lagos indicó que esa situación provocaría que los primeros 100 días del próximo gobierno sean usados para comprender el estado de las instituciones y las finanzas públicas retrasando la implementación de las políticas públicas.

Para Lagos, un tema clave para las nuevas autoridades económicas será la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que el actual acuerdo está diseñado en base a las prioridades del programa de Gobierno de la administración Castro.

“Es decir el nuevo Gabinete Económico deberá reformular el acuerdo para que este incluya las prioridades de la nueva administración”, indicó el experto en economía.

Enumeró además tres reformas que a su criterio deben priorizarse, en primer lugar las reglas fiscales y deuda flotante, asimismo la reforma en el sector energía y una tercera reforma clave será reducir el tamaño del estado, indicó Lagos. VC