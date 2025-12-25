Sí Libre hubiese instalado la CICIC e impulsado las reformas electorales, Mel y Rixi no tendrían una amarga Navidad: Gabriela Blen

Tegucigalpa – Para la coordinadora de Articulación Ciudadana, Justicia y Transparencia (ACJT), Gabriela Blen, si el partido Libertad y Refundación (Libre) hubiese cumplido su promesa de campaña de luchar contra la corrupción y la impunidad, e impulsado las reformas electorales, el desenlace político nacional hubiese sido diferente y los líderes de la resistencia, Manuel Zelaya, Rixi Moncada y Xiomara Castro no tendrían una amarga Navidad.

“Si Libre hubiese instalado la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), combatido la corrupción, e impulsado la segunda vuelta electoral, esta historia tendría otro desenlace”, escribió Blen en su cuenta de la red social X.

CICIH, combatido la corrupción, e impulsado la 2da vuelta electoral, esta historia tendría otro desenlace, pero prepararon todo para que la institucionalidad fallara nuevamente al pueblo. Gracias Mel, Xiomara y Rixi, disfruten su amarga navidad! — Gabriela Blen (@GabrielaBlen) December 25, 2025

La activista de derechos humanos agrega a renglón seguido, “pero prepararon todo para que la institucionalidad fallara nuevamente al pueblo. Gracias Mel, Xiomara y Rixi, disfruten su amarga navidad”, reza su mensaje, posteado después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nasry Asfura como presidente electo de los hondureños.

Blen consideró cruciales los 100 días después de la toma de posesión para que se apruebe la segunda vuelta electoral y la ciudadanización obligatoria de las mesas electorales.“Si la sociedad hondureña tiene la valentía y madurez suficiente, es posible”, concluye el mensaje de Blen. VC