Si las cosas salen mal “puede ser una mentira” porque siempre buscamos hacer lo correcto, afirma general Roosevelt

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández amparó la decisión de retirar las armas reglamentarias a los oficiales de las promociones 28, 29 y 30 de las Fuerzas Armadas de Honduras.

“Esa notificación es real, pero tiene otro propósito, no el que se ha querido dar a entender”, afirmó Hernández, en respuesta a cuestionamientos sobre la orden militar.

Defendió que la nota oficial de las FFAA es objetiva y no admite otro tipo de interpretaciones. “Lo incorrecto es hablar de golpes de barracas. No tenemos ningún conflicto interno en las Fuerzas Armadas, no hay ningún problema”, manifestó en entrevista con el medio televisivo HCH.

Seguidamente –durante la intervención– el equipo periodístico del medio televisivo le aseguró al jefe castrense que cuando haga las cosas bien serán resaltadas, pero cuando las haga mal, igualmente lo dirán públicamente, a lo que el general Roosevelt respondió: “Si sale mal puede ser una mentira porque por lo general nosotros buscamos hacer las cosas correctas”.

Dijo que la ordenanza de desarmar anteriores promociones es normal en el instituto castrense, pero a la misma se le ha dado un enfoque tendencioso.

“Esto lo venimos haciendo hace más de cinco o siete años por las cúpulas anteriores, esto por la razón que las nuevas promociones salen con una cantidad de más de 100 personas, a diferencia de la 27 que es la de nosotros que salimos 39 personas, entonces se ha triplicado el egreso de los oficiales, es decir que las armas de reglamento no hay suficientes para la categoría de oficiales”, explicó el jerarca militar.

El general Roosevelt mencionó que la orden ya se había hecho desde el año anterior, pero se volvió a enviar porque ciertos oficiales estaban en cargos operativos y ahora lo hacen en puestos administrativos.

Justificó que la decisión de toma para no comprar más armas, lo que se traduce en una carga para el Estado y Honduras no está en una situación bélica para eso.

Desglosó que los retos de la actualidad del cuerpo armado es el combate a los incendios forestales, lucha contra el narcotráfico y otras emergencias.

Aseguró que el exjefe militar José Jorge Fortín también llevó a cabo esta ordenanza, así como otros de sus antecesores. JS