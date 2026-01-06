Diputado que haga alianza con Libre sera expulsado del Partido Liberal: Roberto Contreras

San Pedro Sula – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, dijo que ha estado en pláticas con los diputados electos del Partido Liberal recordándoles que está prohibida una alianza con Libertad y Refundación (Libre), el que determine hacer una alianza será expulsado de la institución política, afirmó.

Apuntó que el Partido Liberal puede presentar cuatro candidatos a la presidencia del Congreso Nacional, pero que sean electos en un consenso entre todos los diputados del Poder Legislativo.

Afirmó este martes que, si las bases piden un cambio de dirigencia, estaría dispuesto a ceder su puesto a Salvador Nasralla, esto luego de subrayar que, independientemente de su decisión, quien ostenta el cargo bajo las sombras es Iroshka Elvir.

“En aras de la unidad del partido, si considera y solicita que Salvador Nasralla sea el presidente del Partido Liberal, con mucho gusto le cedo el título que ya ha tenido su esposa, Iroshka ya ha tenido la presidencia a través de varios de sus allegados, el titulo lo tengo yo, pero quien hace las diligencias administrativas y legales son ellos”, arguyó.

Contreras agregó que “yo lo único que quiero es la unidad del partido, la tranquilidad de Honduras y que me dejen trabajar por San Pedro Sula que es para lo que he sido reelecto”.

Contreras recordó que él con sus posturas lo único que hecho es buscar la unidad del Partido Liberal y si eso dependiera de dejar su puesto, lo haría con todo gusto y se la cedería a Salvador Nasralla.

TJE

En otro tema, Contreras afirmó que la decisión del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en declarar inadmisibles las apelaciones presentadas por la abogada Karla Romero está bien aplicada ya que los escritos fueron presentados mal.

“Se les dijo desde un principio que debían de presentar una por una las inconsistencias, las actas, el motivo por el cual debe de revisarse y no presentar juntas las 7 mil actas, eso era improcedente”, afirmó.

Agregó que todo está consumado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio por ganador al Partido Nacional. IR