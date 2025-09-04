Sí la ministra Paredes sigue amedrentando a las enfermeras causará que los demás gremios de la salud se unan: Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña advirtió este jueves que si la ministra de Salud, Carla Paredes, sigue amedrentando a las enfermeras auxiliares causará que los demás gremios sanitarios se sumen a las protestas como medidas de presión.

Umaña que es doctor que labora en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) de San Pedro Sula, consideró que es un error que la Secretaría de Salud agreda y amedrente a los empleados.

“Lo que va a lograr es que todos los demás gremios nos unamos y seamos solidarios con el gremio de la enfermería”, dijo Umaña.

Mencionó que la ministra de Salud también tiene problemas con los médicos y habrá una avalancha en su contra si no arregla el problema con las enfermeras sin amenazarlas con despidos y audiencias de descargo.

El congresista sugirió a Carla Paredes que llame al presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, para tener un diálogo.

Reiteró que si la ministra de Salud continúa con su actitud provocará que tenga problemas con todos los gremios del ámbito sanitario y los pacientes se queden sin enfermeras.

Umaña indicó que ha visto las peticiones de la ANEEAH y que no está relacionada con temas políticos y que solo son protestas por incumplimientos. AG