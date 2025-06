Si la gente vota de forma masiva, no hay fraude ni FFAA que la puedan vencer, dice titular de Andi

Tegucigalpa – “La gente votando masivamente, no hay sistema, no hay fraude, no hay problemas, no hay logística, no hay camiones, no hay Fuerzas Armadas que puedan vencer, entonces la gente votando de manera masiva para evitar que cualquier situación premeditada o no pueda evitar que tengamos una fiesta democrática en noviembre, afirmó este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García.

– Subrayó que ningún fraude, problema de transmisión de resultados o de llevar urnas, podrá contra un pueblo votando masivamente el día de las elecciones.

Agregó que las elecciones generales triunfarán tal como ocurrió en las primarias de marzo, si la población vota con valentía y de manera contundente para no dejar margen a un fraude electoral.

Reprochó la postura del consejero de Libre en el CNE, Marlon Ochoa, quien se molestó por la votación de las restantes dos representantes de los partidos políticos en ese ente electoral, y refirió que “se molesta por esta resolución, pero qué pasará si pierden las elecciones”.

El líder empresarial dijo que la votación del pleno del CNE con referencia al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), es legal porque fue dos a uno. “Esa es la democracia, a veces se gana o se pierde. Hemos tenido presidentes no son de mi simpatía, pero si fue electo democráticamente tengo que acatarlo”, señaló.

“Creo que tenemos mal estructurado este sistema porque no deberían ser puestos –se refiere a los consejeros- por los partidos políticos, tanto en el Consejo Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia y Registro de las Personas”, arguyó.

García mencionó que los nombramientos deberían ser apolíticos para que estos funcionarios no estén defendiendo a candidatos presidenciales, ni comprometiendo la democracia de Honduras. JS