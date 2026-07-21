Si Juan Orlando Hernández es sobreseído, el Estado debe devolver bienes o pagar indemnización: penalista

Tegucigalpa – El abogado penalista y exjuez de la República, Félix Ávila advirtió que el Estado debe devolver los bienes incautados o pagar una indemnización si el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) si recibe la medida de sobreseimiento por el caso de Pandora II.

– El próximo domingo retorna a Honduras el expresidente Hernández luego de recibir un indulto por parte de Donald Trump en EEUU a su condena por varios delitos de narcotráfico.

Ávila consultado por el retorno del exmandatario para este domingo, a lo que respondió que este caso siempre genera polémica en la sociedad porque se trata de un expresidente.

Sostuvo que Hernández Alvarado puede retornar al país porque ya no le debe rendir cuentas a la justicia norteamericana.

Avizoró que el expresidente hondureño reciba medidas distintas a la detención cuando se presente a la audiencia de declaración de imputados tras tener voluntad de presentarse voluntariamente.

“En muchos casos se dicta medidas para que no esté privado de libertad, y luego después, sobreseimiento provisional o definitivo, es muy posible en este caso como en cualquier otro”, declaró el profesional del derecho.

Aunque advirtió que si el exmandatario hondureño recibe el sobreseimiento provisional por este caso, y decide devolución de los bienes incautados, el Estado deberá devolverlos o indemnizarlos en caso que los haya vendido.

“Desafortunadamente si esto ocurre (sobreseimiento) como ocurre en muchos casos, lo que debe hacer el Estado es devolver, si no puede devolver los bienes porque ya perecieron debe hacer las respectivas indemnizaciones”, analizó.

Lamentó que las autoridades no actúen bien porque no se amparan en una ley para verificar si una propiedad es legítimo.

Ávila exigió que si se resuelve en devolver los bienes del expresidente, se debe hacer una revisión a la Ley de Privación de Dominio, y evaluar el comportamiento de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial.

“Es injusto que los hondureños tengan que pagar con sus tributos si se da en estos casos”, calificó. AG