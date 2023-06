Sí hay una ley contra el nepotismo, dice abogado

Tegucigalpa – “Sí existe una ley, la Ley de Contratación del Estado que le prohíbe a funcionarios y empleados públicos tener algún tipo de relación contractual con otros parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Así lo señaló el abogado Andrés Asfura, quien reiteró que esta práctica “no es que no tiene una ley que no lo faculta o si lo faculta para eso. La ley no le permite”.

Indicó además que este acto acarrea responsabilidad civil, penal y administrativa y que hay una nulidad para este tipo de actuaciones para el funcionario que lo ha contratado.

A su criterio, “en su momento el Ministerio Público va tener que presentar, así como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para pedirle a estas personas o deducirle responsabilidad. tal como lo establece el artículo 3-21 constitucional al establecer que los empleados y funcionarios públicos no tienen más facultades que aquellas que expresamente les confiera la ley”.

En tanto, agregó el letrado, el artículo 3-24 relacionado con el 3-27 le dice que la responsabilidad es civil, penal y administrativa.

El abogado recordó que, en el caso de la administración de Juan Orlando Hernández, tras las críticas por que su hermana era ministra de comunicaciones, entonces “el gobierno vino y lo puso ad honorem, no sé en este momento que es lo que están haciendo”, dijo.

Para cerrar, el profesional del derecho recordó que la responsabilidad es personal y que cada quien responderá ante la ley por los actos o hechos que realicen y que los delitos en contra del Estado no prescriben. VC