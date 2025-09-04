Si hay que negociar, se negocia, pero que no se denigra, dice exministro Matheu al  lamentar prepotencia de Carla Paredes

Tegucigalpa – El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) y exministro Salud, Manuel Matheu criticó la prepotencia de la titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Carla Paredes al tratar a las enfermeras auxiliares, a quien le recuerda que en 5 meses, regresará a su pueblo, sin investidura estatal.

“Me parece que es un mal manejo de la problemática, las enfermeras auxiliares son sin lugar a duda la piedra angular del sistema de salud nacional, están hasta el último rincón del país y merecen respeto”, dijo al señalar que si hay que negociar, se negocia, pero que no se denigra.

Matheu considera que en esta crisis sanitaria se han dicho cosas penosas, aunque refirió que esa es la forma de hablar de la doctora Paredes. “Creo que anda equivocada la ministra, como en tantas cosas que ha dicho”.

El galeno ve un poco de incapacidad y falta de voluntad para solventar la actual crisis de parte de la funcionaria, “es prepotencia, siempre ha estado como que está por arriba. Habría que recordarle que dentro de 5 meses regresa al pueblo de dónde salió y allí luego las cosas, las verá de otra manera”.

El exministro de Salud aseguró que no es cierto que un plato de comida cueste 300 lempiras. “A mí me tocó evaluar eso porque queríamos hacer un sistema de comida diferente en una red de cadenas de frío y lo planteamos en Presidencial y el plato de comida andaba entre 50 y 70 lempiras”.

En tal sentido, si están pagando 300 lempiras, “están dejándose estafar”, dijo al pedir que se investigue ese alcance. VC