Si hay extorsionadores dentro del transporte que los presenten, increpa Jorge Lanza a la Policía

Tegucigalpa – El dirigente del transporte público, Jorge Lanza, retó a la Policía Nacional que si conoce de transportistas involucrados en el cobro de la extorsión que los presenten ante la justicia.

– Los transportistas reportan pérdidas por extorsión de hasta L250 millones anuales. Confían que la DAE atacara este flagelo.

Subrayó que “se debe mantener una depuración tanto de la Policía como en todas las instituciones y si nos ayudan a limpiar nuestra institución” sería lo ideal. Adicionó que aunque realizan procesos de depuración, el problema persiste debido a debilidades en los controles y la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades.

Según manifestaron, los transportistas han intentado mantener mecanismos internos de verificación, como la solicitud de antecedentes penales a sus empleados; sin embargo, reconocen que estas medidas no son suficientes, ya que personas vinculadas a actividades ilícitas pueden obtener documentación limpia y acceder a puestos de trabajo sin levantar sospechas. “Se puede tener la hoja de antecedentes sin problemas, pero no se conoce el historial real de la persona”, indicaron.

En ese sentido, hicieron un llamado a la Policía Nacional para ejecutar procesos efectivos de depuración dentro del rubro, asegurando que históricamente se han anunciado acciones contra la extorsión sin resultados significativos. A su criterio, existe una falta de interés en aplicar las leyes vigentes, lo que ha permitido que este delito continúe en aumento.

Los transportistas también cuestionaron que, pese a la existencia de múltiples normativas, estas no se ejecutan, lo que facilita que la extorsión se mantenga operando “tranquilamente” en el sector. “Se pueden llenar armarios de leyes, pero si no se cumplen, no sirven”, expresaron.

De acuerdo con estimaciones del propio gremio, la extorsión genera pérdidas cercanas a los 250 millones de lempiras anuales, lo que equivale a entre 25 y 30 millones mensuales. Esta situación impacta directamente en la operatividad del transporte urbano y en la economía de los trabajadores del sector.

El dirigente insistió en la necesidad de crear o fortalecer una instancia que tenga la capacidad y determinación de enfrentar este fenómeno de manera efectiva, advirtiendo que, mientras no se tomen medidas firmes, la problemática continuará agravándose. JS