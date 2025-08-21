Si hay casos de corrupción en el gobierno deben ser investigados, pero los del pasado fueron monumentales: Hugo Noé Pino

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, manifestó este jueves que los casos de corrupción en las pasadas administraciones fueron “monumentales”, pero que del actual gobierno deben ser investigados.

Indicó que los casos de corrupción del anterior gobierno fueron “monumentales” como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Tasa de Seguridad y los fideicomisos.

Pino mencionó que en la actualidad se están presentando los casos que investigó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH).

Sobre los presuntos casos de corrupción del actual gobierno, puntualizó que todo proceso de acusación requiere de un mecanismo de investigación para tener certeza a través de las pruebas.

“Si hay casos de corrupción en este gobierno tienen que ser castigados y el Ministerio Público ha iniciado investigaciones en los casos que se ha denunciado”, aseveró.

Consultado por los datos de pobreza en el país, el congresista oficialista contestó que la pobreza bajó del 75 al 60 %, y la pobreza extrema del 60 al 42 %, basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El diputado del Partido Libre subrayó que se debe reconocer que la pobreza aumentó en 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y el paso de los huracanes Eta y Iota. AG