Sí hay avances en caso de masacre de cuatro jóvenes, asegura Policía Nacional

Tegucigalpa– Sí hay avances en el caso de la masacre de cuatro jóvenes, incluido el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y posiblemente se den nuevos allanamientos y capturas de los cuales no se pueden dar detalles dijo el comisionado Miguel Martínez Madrid.

-Se podrían dar más capturas y allanamientos proximamente.

“En este caso podemos dar a conocer que se van a hacer capturas y allanamientos, no podemos dar a conocer nombres han sido identificados individuos que participaron en esto, pero no podemos publicitar ni compartir fotografías no queremos que estos individuos hagan uso de artimañas para entorpecer la investigación” agregó.

Tal como se ha informado de manera oficial en conferencias de prensa se va avanzando hay detenidos, y hay mucha vinculación de los miembros de la mara Salvatrucha y es muy peligroso dar todavía nombres ante la opinión pública, señaló.

Aclaración

De igual forma dijo que desvirtúan una información que había circulado en algunos medios qué no sé apega a la realidad en relación a que se mencionó que él ahora detenido por una sustracción de armas de fuego de una bodega de evidencias era un agente policial y se mencionaba que era una oficina policial.

“Esto no es absolutamente nada pegado a la realidad”, aclaró Martínez Madrid, señalo que el agente detenido en este caso es de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico miembro del Ministerio Público y no se trata de una oficina policial, sino de una bodega de evidencias del Ministerio Público y ellos han tomado las medidas del caso poniendo cámaras de vigilancia.LB