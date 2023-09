Si Gobierno sigue políticas equivocadas entregará el país peor de lo que recibieron: Pedro Barquero

Tegucigalpa- El vocero del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), Pedro Barquero, rechaza las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, y otros funcionarios de su gobierno que atacan al BOC, y pide que no sigan con esa campaña de descrédito y odio que no lleva a nada.

Según el exfuncionario del actual gobierno, lo que deben hacer en el Ejecutivo es dar a conocer públicamente que medidas van a tomar para evitar que los capitales sigan huyendo del país.

De igual forma deben atender los llamados de los distintos sectores que piden sentarse para buscar soluciones a los grandes problemas del país, como la generación de empleo.

Barquero rechazó que el BOC esté conspirando “no conspiramos porque decir la verdad no es conspirar, decir que la que la economía se esté cayendo, no es una conspiración”.

También rechazó que el BOC, está respondiendo intereses de algún grupo en particular y no representa a nadie más que el 80 % de la población que está insatisfecha con los resultados a corto plazo de este gobierno y que urge de medidas para que la situación mejore, pero lamentablemente no se ve, agregó.

Asimismo, dijo que lamentablemente la caída de popularidad de la presidenta que ha caído al piso pues empezó con más de con más de 76 % de popularidad y está con menos de 20 % apenas en un año y unos cuantos meses y eso los lleva a estrategias equivocadas, como estar atacando a la empresa privada, asociaciones de sociedad civil y diferentes personas.

Ese tipo de ataques no deja acuerdos más bien le genera repulsión por parte del pueblo hondureño porque el pueblo lo que quiere es paz y armonía y diálogo y eso no es lo que está recibiendo de parte del Gobierno todo lo contrario lo que se recibe son campañas de odio, y ataques.

“Son estrategias equivocadas, no solo de comunicación, sino que también de políticas públicas, es urgente que recapaciten todavía están a tiempo les quedan dos años en el poder los que pueden hacer mucho por el pueblo hondureño, pero se siguen con estos mensajes negativos, ataques y campañas de odio y encima de esto con políticas públicas equivocadas nos van a devolver el país peor que como lo recibieron”, puntualizó. LB