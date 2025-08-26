Si fiscal de EEUU reafirma uso de espacio aéreo hondureño para tráfico de droga es porque hay evidencia: Kenneth Madrid

Tegucigalpa – Si la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, reafirma que el gobierno de Venezuela paga para utilizar el espacio aéreo hondureña para el trasiego de droga es porque hay evidencia, manifestó este martes el analista Kenneth Madrid.

“Al escuchar que la Fiscal General de Estados Unidos reafirma nuevamente que los venezolanos, el Cartel de los Soles, paga el espacio aéreo hondureño para transportar droga es que hay una evidencia material que Estados Unidos tiene sobre ese tema”, dijo Madrid.

Sostuvo que la fiscal Bondi es una de las funcionarias mejor informadas sobre el crimen transnacional y narcotráfico de EEUU.

Indicó que estos señalamientos deben preocupar y encender las alarmas en Honduras porque demuestra que EEUU ha dado seguimiento al narcotráfico en el país.

Madrid señaló que el Ministerio Público de Honduras debería abrir una línea de investigación sobre los vuelos ilegales y legales que circulan en territorio hondureño.

Añadió que si se utiliza el espacio aéreo hondureño para el trasiego de droga, debe investigarse junto con los organismos de aviación civil nacional y centroamericana.

El analista puntualizó que se debe esclarecer que si se paga un vuelo comercial o privado para el transporte de droga hacia EEUU. AG