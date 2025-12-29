Si en 6 meses no hay nueva Ley Electoral y reformas a norma del CN, los políticos entrantes son más de lo mismo: León

Tegucigalpa – “Tenemos problemas por todos lados, los partidos políticos están haciendo piñata en un proceso electoral que le pertenece al pueblo”, manifestó el analista Luis León que insistió: “no ocupamos reformas, ocupamos una nueva Ley Electoral”.

– Si en seis meses no hay nueva Ley Electoral y reformas a la Ley Orgánica del Congreso, no avanzaremos y vamos a estar siempre en el mismo problema, declaró.

Pidió sacar a los partidos políticos de la nueva Ley Electoral, al tiempo que citó que la mayoría del Congreso entrante son personas nuevas “que han prometido ser diferentes a lo que vimos estos últimos cuatro años. Si esos bailecitos de TikTok, esas camisas quitadas que soy famosa y bonita no se traduce en cambios estructurales, es decir en los primeros seis meses una nueva Ley Electoral y reformas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, serán más de lo mismo”.

“Si no entendemos que ocupamos una ley donde los partidos políticos queden fuera del proceso electoral, nos vemos en 2029 alegando estas cosas o situaciones peores”, avizoró.

Criticó que Honduras no puede ir a procesos electorales sin un árbitro calificado porque el CNE “no es árbitro, es un jugador más. Ahí los tres consejeros pelean intereses de partido, toda una estructura desde codirectores hasta aseadoras en disputas permanentes, los miembros de partidos políticos contando votos y llenando actas, procesando la información y la divulgación”.

León punteó que el órgano electoral ha sido financiado con suficientes recursos financieros, humanos y logísticos, y no puede ser que no sean capaces de ofrecer resultados transparentes.

Ojalá que se revisen las dudas, que sea una declaratoria transparente y no un resultado impuesto, así que esperemos que el Consejo Electoral funcione a cabalidad, imprimió.

Urgió que las declaratorias en el nivel de diputados y alcaldes debe estar mañana 30.12.2025. y que a la que den prioridad para el escrutinio especial no importa con tal que se haga como lo manda la ley. “Esperamos que mañana a más tardar a las 11.59 de la noche tengamos una declaratoria”, refirió en analista. JS