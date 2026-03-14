Frase del día

“Si ellos quieren quitarme, mermarme facultades, pues buscan una manera política para hacerlo, pero yo me debo a la institucionalidad, a Honduras, a que la justicia se aplique correctamente”,

Por: Proceso Digital

Rebeca Ráquel Obando • presidenta de la Corte Suprema de Justicia

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