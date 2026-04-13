“Si ellos no se presentan, continuaremos con la evacuación de medios de prueba”: Tania Pinto

Tegucigalpa- La presidenta de la Comisión Especial del Congreso Nacional, Tania Pinto, la cual está encargada de desarrollar la audiencia en contra de los funcionarios denunciados con la figura del juicio político, confirmó este lunes que, aunque estos no se presenten a la audiencia, la comisión de parlamentarios continuará el proceso mediante a ley con la evacuación de medios de prueba.

La diputada fue abordada por los periodistas que cubren la fuente legislativa, tras conocer que los magistrados suspendidos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado suspendido Mario Morazán, junto a los otros suplentes, Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, se presentaron ante el Poder Judicial a interponer el recurso de amparo contra la resolución de juicio político.

“Si la Corte Suprema de Justicia admite sus recursos y da una resolución que sea con suspensión del acto reclamado se pausará el proceso, de lo contrario seguiremos con la audiencia de preparación, de investigación y de defensa en esta causa”, explicó.

Agregó que en caso que no se presenten el proceso sigue, llamaremos a los testigos, evacuaremos medios de prueba porque lo ocupamos es llegar al final y ver si hay responsabilidad política por parte de estos funcionarios,

“Continuaremos con la evacuación de medios de pruebas documentales, existe mucha evidencia de lo que sucedió tanto en las primarias como en las generales y nos permitirá determinar si es procedente someterlos a juicio político ante el pleno del Congreso Nacional”, reiteró.

Al ser consultada sobre si Cossette López y Ana Paola Hall, compañeras del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa se presentarán como testigos, la parlamentaria comentó que “no se ha determinado aún pero ellas tienen un papel importante en el proceso, son quienes actuaron en las elecciones primarias y generales en el país”. IR