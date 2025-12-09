Si el gobierno de Honduras insiste en desconocer resultados, EEUU tendrá que actuar: María Elvira Salazar

Tegucigalpa – La congresista norteamericana María Elvira Salazar, advirtió la tarde de este martes que si el gobierno de Honduras insiste en desconocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, Estados Unidos y la comunidad internacional tendrán que actuar.

A través de su red social X, la legisladora afirmó que “el pueblo hondureño habló en las urnas: claro, libre y contundente”.

Seguidamente, Salazar amplió: “que Xiomara Castro pretenda anular la elección es un ataque directo a la voluntad popular, un atropello a la democracia y una señal inequívoca de autoritarismo”.

Salazar puntualizó afirmando que “si el Gobierno de Honduras insiste en desconocer el resultado electoral, Estados Unidos y la comunidad internacional tendrán que actuar en consecuencia”.

[LEER] “Estas elecciones están viciadas de nulidad”, dice presidenta Castro que reprocha injerencia de Trump

Este martes, la presidenta Xiomara Castro expresó que las elecciones generales del pasado 30 de noviembre “están viciadas” y carecen de legalidad, al tiempo que condenó lo que llamó “injerencia” del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios hondureños.

“Afirmo que estas elecciones, así como lo revelan los 26 audios, están viciadas de nulidad porque la democracia no existe sin justicia. El pueblo hondureño jamás debe aceptar elecciones marcadas por la injerencia, la manipulación y el chantaje”, aseveró Castro. JS