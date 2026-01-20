Si 41 diputados se mantienen unidos, el CN será dirigido por el PL: Iroshka Elvir

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir, dijo esta noche que si los 41 diputados de la bancada liberal se mantiene unida, el Congreso Nacional será dirigido por uno de ellos.

La esposa del expresidentable Salvador Nasralla reflexionó que “sencillo: Si los 41 diputados liberales nos mantenemos unidos, el Congreso Nacional de la República será dirigido por un liberal”.

Según Elvir, la enseña blanco-rojo tiene el deber histórico con su noble militancia que luchó en las mesas, “que nos defendió en las carpas, que sudó toda la campaña con la esperanza de ver nuestra bandera dirigir el destino del país”.

Puntualizó afirmando que “firmes, graníticamente unidos, tenemos la capacidad de construir una agenda de país que beneficie a todos los hondureños.

Representantes del Partido Liberal y el Partido Nacional se han reunido dos veces, la última este lunes, para buscar los acuerdos que permitan integrar la próxima junta directiva del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. JS