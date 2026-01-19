Si diputados liberales inician a negociar puestos, la siguiente elección será entre Libre y Partido Nacional: Julieta Castellanos

Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos advirtió que si los diputados del Partido Liberal comienzan a negociar puestos, la siguiente elección solo será entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Nacional.

Explicó que si los diputados liberales inician a negociar puestos en la junta directiva del Congreso Nacional con el Partido Nacional o posiciones con el Partido Libre, la población los va a castigar y prácticamente van a desaparecer.

En ese escenario dijo que las siguientes elecciones serán únicamente entre el saliente partido de gobierno y el partido del nuevo gobierno.

En ese sentido, exhortó a los diputados liberales a dejar de lado las ambiciones personales.

Si un diputado negocia un puesto o una posición respecto a un tema por cuatro millones de lempiras, gana en el momento, pero su partido pierde en el futuro.

Si en esta nueva administración el Partido Liberal sale debilitado, sus posibilidades de recomposición se pierden, dijo.

Insistió que cualquier negociación con cualquiera de las bancadas les puede costar en la siguiente contienda electoral. (RO)