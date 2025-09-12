Frase del día«Si después de las fiestas patrias, los diputados del Congreso Nacional no tienen reuniones de cara al próximo proceso electoral general, le van a demostrar al pueblo hondureño que no tienen la personalidad para hacer reelectos en sus cargos”.Por: Proceso Digital12 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Kennett Madrid | Analista político Noticias recientes Liga NacionalMotagua y Lobos empatan 3-3 y Juticalpa se impone al Victoria con 3-2 Al DíaGuatemala responde a la protesta de Belice y señala que la tensión fronteriza no es nueva DeportesEl Inter Miami sale goleado de Charlotte y Diego Rossi firma un ‘hat-trick’ con Columbus Portada DigitalPortada digital, Domingo 14 de Septiembre, 2025 Crónicas de un periodistaChina busca un liderazgo mundial, aprovechando el descontento con EEUU por los aranceles de Trump