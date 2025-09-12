spot_imgspot_img
Frase del día

«Si después de las fiestas patrias, los diputados del Congreso Nacional no tienen reuniones de cara al próximo proceso electoral general, le van a demostrar al pueblo hondureño que no tienen la personalidad para hacer reelectos en sus cargos”.

Por: Proceso Digital

Kennett Madrid | Analista político

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024