Política

Si Congreso decide se abre la puerta a la prolongación del Gobierno, alerta exvicecanciller García

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El exvicecanciller Antonio García alertó hoy que si el Congreso Nacional decide quién es el ganador de las elecciones, se abre la puerta a la prolongación del Gobierno.

Otro día perdido. Faltan 13 días para la Declaratoria, lamentó el exfuncionario.

“Si no hay Escrutinio Especial y no se completa la sumatoria de votos/actas decide el @Congreso_HND y se abre la puerta a la prolongación del Gobierno vía Consejo de Ministros”, escribió en sus redes sociales.

Se especula el nombramiento de Rixi  Moncada como Ministra de Gobernación y por ende Presidenta de facto mientras convocan a nuevas elecciones, advirtió el exvicecanciller.

“El caos en el CNE, los zafarranchos en el Infop, los bloqueos y las tomas buscan frenar el conteo y provocar violencia y llegar al 30 de diciembre sin resultados”, razonó

Eso sería violar el mandato popular y llevará al país a sanciones internacionales y aislamiento, alarmó. (RO)

