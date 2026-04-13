Sheray Borden virtual ganadora de las elecciones en Guanaja

Tegucigalpa – La candidata del Partido Liberal, Sheray Borden, resultó vencedora de las elecciones municipales en Guanaja, luego que los seguidores del Partido Nacional se abstuvieron de ejercer el sufragio.

–Será el CNE que oficializará el gane de la candidata a la alcaldía de Guanaja por el Partido Liberal.

Tras una jornada pacífica, ordenada y segura se cerraron los centros de votación en Guanaja, e inició el proceso de escrutinio en las 13 Juntas Receptoras de Votos .

Hasta el momento se desconoce el resultado final, pero en todas las urnas quienes salieron a ejercer el sufragio en la isla fueron los miembros del Partido Liberal ante una inminente abstención del nacionalismo.

A trabajar unidos

La candidata y virtual ganadora del proceso electoral, Sheray Borden manifestó que ya no representa a un partido político sino que a toda la isla por lo que hizo un llamado a la unión para trabajar por el desarrollo de Guanaja.

“Son muchas las cosas que hacen falta en esta isla, y ese es el objetivo de sacar adelante este municipio, atraer el turismo, trabajar por el bien de todo el pueblo”, afirmó.

Al ser consultada si esta consciente que los seguidores del Partido Nacional no salieron a votar, dijo que las elecciones se repitieron por un empate técnico, y si los nacionalistas no salieron a votar no fue por culpa de ella, las urnas estaban habilitadas para todos, pero hoy me convierto en alcaldesa no del partido Liberal, sino de toda la isla”, argumento.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), determinaron repetir las elecciones con los candidatos Sheray Borden, del Partido Liberal y Dion Kelly del Partido Nacional, que resultaron empatados.

La población llegó a cada una de las urnas a depositar su voto en orden y de una forma tranquila.

En la isla el resguardo policial y militar es considerable tras las amenazas de tomas y bloqueo del proceso electoral.

Según la planificación establecida por las autoridades electorales, en este proceso están habilitados 4 mil 211 ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se han dispuesto 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales están distribuidas estratégicamente en distintos puntos del municipio.

Los centros de votación confirmados para la jornada fueron la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas Alvarado, este último fue tomado y las urnas se llevaron a un área verde para que los ciudadanos emitan su voto. IR