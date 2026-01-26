Shelton remonta a Ruud y desafía a Sinner

Melbourne (Australia) – El estadounidense Ben Shelton completó los cuartos de final del Abierto de Australia con una remontada ante el noruego Casper Ruud (3-6, 6-4, 6-3 y 6-4) que le convirtió en el adversario del vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, que previamente se impuso a su compatriota Luciano Darderi (6-1, 6-3 y 7-6(2).

El estadounidense, octavo favorito, fue de menos a más en el duelo contra el europeo, que ahora viajará tranquilo a Oslo con su mujer, que espera pronto un hijo y que ha mantenido en vilo a Casper durante todo el torneo.

Ben Shelton, uno de esos jugadores que llevan algún tiempo instalados en la élite, y que están al acecho de cuestionar, al menos ocasionalmente, el dominio de Sinner y Carlos Alcaraz, tardó dos horas y 38 minutos en cerrar su segundo triunfo en cuatro duelos con el noruego, aunque no se veían las caras desde el torneo de Acapulco (México), en el 2024.

Shelton entró peor y se topó con la solidez que refleja habitualmente el juego de Ruud, tres veces finalista de Grand Slam, aunque sin éxito.

El estadounidense se metió en cuartos de final del primer Grand Slam del curso por tercera vez en su cuarta participación en Australia que le sitúa como el undécimo jugador de su país en instalarse entre los ocho supervivientes del torneo en tres o más ocasiones. Ahora aspira a llegar a las semifinales, tal y como hizo el pasado año cuando fue superado, precisamente, por Sinner.

Es el quinto cuarto de final de Grand Slam para el jugador norteamericano que, con 22 años y 109 días, se convirtió en el estadounidense más joven en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia desde que Andy Roddick llegó a esta ronda aquí en 2003 con 20 años y 149 días en el pasado curso.

También alcanzó las semifinales del Abierto de Estados Unidos del 2023 pero fue frenado entonces por el serbio Novak Djokovic.

Ruud, por el contrario, aspiraba a alcanzar cuartos de final aquí por primera vez y acercarse a los éxitos de tiempo atrás cuando llegó a tres finales de Grand Slam; subcampeón en Roland Garros 2022, el Abierto de Estados Unidos 2022 Roland Garros 2023.

No son alentadores los precedentes para Shelton, que solo ha ganado uno de nueve partidos contra Sinner. Fue en el primer cara a cara entre ambos, en el Masters 1000 de Shanghai del 2023. Después, los ocho restantes han sido para el italiano, incluido en este mismo escenario, el pasado año. Sinner ganó en tres sets. EFE