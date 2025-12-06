Sheinbaum se reúne con migrantes mexicanos en EEUU y pide un buen trato para ellos

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaumm, se reunió este viernes con migrantes mexicanos en Washington, tras la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para quienes pidió un “buen trato” en EE.UU.

El Gobierno de México, a través de sus cuentas oficiales, informó que la mandataria tuvo un encuentro con migrantes mexicanos en EE.UU., a donde acudió para participar en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del cual el país es coorganizador.

En la reunión, según el Gobierno, Sheinbaum “reafirmó la defensa de hermanas y hermanos migrantes”.

Asimismo, la presidenta resaltó que los connacionales son gente trabajadora y honesta y pidió “un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”.

En el encuentro, estuvo acompañada del embajador de México en aquel país, Esteban Moctezuma.

La reunión de la gobernante mexicana con migrantes mexicanos ocurre luego del encuentro que sostuvo con Trump, la primera que mantienen los dos, la cual aseguró fue «muy bien» y en la que acordaron «seguir trabajando juntos» en temas comerciales.

La mandataria también publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue «excelente» y que hablaron de «la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación» que tienen.

«Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos», agregó. EFE

