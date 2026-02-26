Sheinbaum reafirma que México será «sede» del Mundial tras respaldo de la FIFA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció este jueves a la FIFA por ratificar que México seguirá como sede del Mundial de Fútbol 2026, a la vez que remarcó que «México está de moda» y listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales pese a la reciente ola de violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum expresó su agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el miércoles declarara que no habrá cambios en las sedes previstas y que México mantiene su lugar como anfitrión del torneo.

La presidenta mencionó que su Gobierno ha estado en contacto con Infantino «explicándole que no hay ningún problema», tras la jornada de violencia que se desató en México con el abatimiento del líder narcotraficante.

Ante la ola violenta, Sheinbaum recapituló que ayer el presidente de la FIFA confirmó que México sigue siendo sede del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá.

«La sede es México. Sus sedes son las que son y no hay ningún cambio», enfatizó.

‘El Mencho’, uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), lo que provocó una ola de violencia en casi todo el territorio mexicano.

La mandataria reiteró que México está preparado para recibir a millones de visitantes y aseguró que el Mundial 2026 será una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa y hospitalidad del país.

«Decirle a todos los turistas nacionales e internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el Mundial va a ser una gran celebración y que los estamos esperando con los brazos abiertos siempre», aseguró.

Ciudad de México albergará el 11 de junio próximo el partido inaugural de la Copa del Mundo y tiene cuatro partidos más programados. Guadalajara y Monterrey (norte) serán sede de otros cuatro encuentros cada una. EFE