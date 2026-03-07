Sheinbaum pide mantener la “cabeza fría” ante señalamientos de Trump en cumbre regional

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este sábado a la población mantener “la cabeza fría” ante los señalamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que “México es el epicentro de la violencia de los carteles” durante una cumbre celebrada en Miami con aliados ideológicos de la región.

“Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría”, respondió la titular del Ejecutivo al ser cuestionada por medios nacionales durante una gira dedicada a la inauguración de un plantel educativo en el municipio de Ixtapaluca, en Estado de México.

Sin dar más detalles sobre los comentarios del líder republicano, quien reiteró este sábado su posición de que “los carteles están dirigiendo México”, Sheinbaum señaló con tranquilidad que el tema lo revisará el próximo lunes, 9 de marzo, durante su conferencia matutina dirigida a los medios.

El cuestionamiento por parte de los medios a la dirigente del país surge tras el anuncio de la creación de una coalición militar de Trump junto con presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

En la inauguración de la reunión ‘Escudo de las Américas’, el mandatario afirmó que Sheinbaum es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”, pero insistió en que los «carteles mexicanos están impulsando y orquestando el derrame de sangre y caos en el hemisferio».

También, recordó que en sus llamadas con Sheinbaum ha insistido en que Estados Unidos debe bombardear o enviar tropas estadounidenses para combatir a los carteles mexicanos.

En la iniciativa ‘Escudo de las Américas’ de Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EE.UU. para combatir con fuerza militar a los «narcoterroristas», pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se negó a operaciones militares estadounidenses en su territorio.

La reunión ocurre tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el capo mexicano del narcotráfico más buscado por ambos países, con ayuda de inteligencia estadounidense. JS