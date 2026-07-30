Internacionales

Sheinbaum pide a EEUU no usar a México en campaña electoral tras críticas de congresista

Por: EFE
Mexico's President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during a briefing conference at National Palace. on April 13, 2026 in Mexico City, Mexico.,Image: 1090722279, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Luis Barron / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 13/4/2026

Ciudad de México- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reclamó este jueves a EE.UU que «no usen» al país latinoamericano como «piñata» en la campaña electoral para las elecciones de medio mandato de noviembre, después de que el congresista republicano Carlos Giménez acusara al Gobierno mexicano de «socavar» la política estadounidense hacia Cuba.

«México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. No usen a México para su campaña», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La reacción de Sheinbaum se produce después de que el congresista Carlos Giménez, de origen cubano, asegurara que la presidenta mexicana, con su apoyo humanitario a La Habana, «está perpetuando a la dictadura más longeva de la región». EFE/ir

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