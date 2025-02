Sheinbaum niega intervención de EEUU por el ingreso de tropas para adiestar a la Marina

Ciudad de México – La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó este jueves que exista una intervención de Estados Unidos por el ingreso de 10 militares estadounidenses para adiestrar a la Marina de México que aprobó el Senado esta semana.

La mandataria negó en su conferencia matutina que la entrada de las tropas estadounidenses para capacitar a los marinos mexicanos sea resultado de la llamada que tuvo el 3 de febrero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para pausar por un mes los aranceles del 25 % a México.

“Es algo que ha ocurrido muchas veces, no es algo nuevo, porque también se dice: ‘ay, es que ahora, producto de la llamada, entonces, ya está (interviniendo Estados Unidos’). No», respondió a preguntas de la prensa.

La gobernante mexicana sostuvo que «no hay nada de intervencionismo» en el dictamen que aprobó el Senado el martes para que militares estadounidenses realicen el adiestramiento ‘Fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales de la Marina’ del 17 de febrero al 28 de marzo en Campeche, sureste de México.

La acción causó polémica en México por ocurrir una semana después de que México desplegó a 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos a cambio de pausar los aranceles de Trump.

Pero Sheinbaum sostuvo que el ingreso de militares estadounidenses para capacitar a elementos mexicanos ha «ocurrido muchísimas veces en la historia», incluyendo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien reformó la Ley de Seguridad Nacional para restringir la presencia de agentes extranjeros.

«O sea, no es algo nuevo. Recuerden que México y Estados Unidos somos frontera, hay una historia de relaciones, algunas que no nos gustan en los años recientes y otros hechos que reivindicamos, pero estos ejercicios no son algo que no haya ocurrido nunca», concluyó Sheinbaum. JS