Sheinbaum informa que no hay daños tras terremoto de 7.4 grados en sur de México

Ciudad de México– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que, hasta el momento, no se reportan daños por el terremoto de magnitud 7,4 registrado frente a las costas de Chiapas, aunque las autoridades mantienen activos los protocolos de protección civil y una alerta preventiva por riesgo de tsunami en el sur del país.

“Luego del sismo magnitud 7,4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

La gobernante mexicana añadió que autoridades de los tres niveles de Gobierno realizan recorridos para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas en las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, señaló.

El mensaje ocurre luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera la mañana de este viernes el sur de México, con epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, próximo a la frontera con Guatemala.

El movimiento ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), y fue perceptible en diversas regiones de Chiapas, Oaxaca y otros estados del sur del país.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, reportó que tras el movimiento telúrico “hasta el momento no tenemos nada qué lamentar” y señaló que ordenó suspender actividades administrativas, a la vez que pidió al sector privado unirse a este llamado.

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) emitió una alerta para las costas del Pacífico mexicano y advirtió sobre variaciones del nivel del mar de hasta 1,05 metros sobre la marea en zonas del litoral de Chiapas y Oaxaca.

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, indicó Sheinbaum.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene un monitoreo permanente en todas las regiones del estado y desplegó personal de emergencia para realizar inspecciones y detectar posibles daños en infraestructura, viviendas y servicios básicos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, también informó que se activaron de inmediato los protocolos de revisión en su estado y aseguró que, hasta el momento, no se registran afectaciones de consideración.

En tanto, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que no existen reportes de daños graves en instalaciones marítimas, aunque explicó que podrían registrarse aumentos temporales del nivel del mar y corrientes inusuales en algunas playas del Pacífico mexicano.

México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas. Los estados del sur, particularmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, concentran algunos de los movimientos telúricos más intensos registrados en el país. EFE/ir