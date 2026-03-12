Sheinbaum descarta suspensión de Mundial y ve “muy bajo” el riesgo de terrorismo en México

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves que exista alguna notificación de suspensión del Mundial de Fútbol y afirmó que los preparativos continúan con normalidad, mientras el Gobierno mantiene un esquema de seguridad que contempla diversos escenarios, aunque señaló que existe riesgo «muy bajo» de terrorismo en el país.

“No tenemos ninguna notificación de que se vaya a suspender el Mundial. Nada, al revés”, dijo la mandataria sobre el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá en junio y julio.

La presidenta aseguró que las reuniones de organización y coordinación siguen activas entre autoridades federales, locales y la FIFA

“Sigue marchando todo, siguen las reuniones, sigue todo normal sin ningún problema. Entonces, se va a desarrollar el mundial”, afirmó.

México será una de las sedes del Mundial 2026, que se celebrará por primera vez en tres países y contará con varias ciudades anfitrionas, entre ellas la capital mexicana, Guadalajara y Monterrey.

Como parte de las actividades relacionadas con el torneo, Sheinbaum adelantó un evento público en el centro de la capital.

“Aprovecho para decirles que el domingo la Secretaría de Turismo y la jefa de Gobierno están organizando la clase de fútbol más grande del mundo aquí en el Zócalo. Todos los que quieran venir va a ser algo muy bonito”, comentó.

También explicó que el Gobierno trabaja desde hace más de un año en la estrategia de seguridad para el evento, que incluye la evaluación de distintos riesgos potenciales.

“No consideramos ese riesgo (de ataques terroristas en México)”, señaló al ser consultada sobre la posibilidad de atentados relacionados con tensiones internacionales.

Según detalló, el plan de seguridad contempla diversos escenarios analizados por autoridades militares y navales encargadas del operativo para el torneo.

“Está en todos los escenarios, cualquier tipo de riesgo. Lo presentó el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante. Están todos los escenarios, está trabajando. Llevamos más de un año trabajando”, afirmó.

La mandataria sostuvo que la probabilidad de un ataque terrorista vinculado con tensiones en Medio Oriente es muy baja para México.

“Un riesgo de algo que tuviera que ver con terrorismo en Irán se considera muy, muy, muy bajo en México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países”, indicó.

Y añadió que el objetivo de las autoridades es garantizar la seguridad de los asistentes y de la población durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

El partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, entre México y Sudáfrica, se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. JS