Sheinbaum descarta «desalojar» a los maestros concentrados en Ciudad de México

Ciudad de México- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a acusar este viernes a un sector de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de buscar una «provocación» para generar una respuesta represiva, a la vez que descartó cualquier desalojo de los maestros concentrados en el centro de la capital mexicana.

El Gobierno federal presentó una nueva propuesta para fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), iniciativa que fue rechazada por dirigentes de la CNTE por considerarla insuficiente para atender sus demandas sobre pensiones, salarios y condiciones laborales.

«Está abierta la puerta del diálogo y ellos lo que quieren es que haya represión», afirmó la jefe de Estado, durante su conferencia matutina desde Veracruz, al referirse a los incidentes violentos registrados en los últimos días durante las protestas magisteriales.

La mandataria sostuvo que una parte de las movilizaciones responde a intentos deliberados de confrontación a menos una semana del partido inaugural del Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en Ciudad de México el 11 de junio.

«Hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación (…) buscan provocar para que haya participación de la policía en la Ciudad de México», dijo.

Según Sheinbaum, el Gobierno de la capital, encabezado por Clara Brugada, ha optado por medidas de contención para evitar enfrentamientos.

«La jefa de Gobierno les ha dado la instrucción, con la que estoy de acuerdo, de no caer en esa provocación», señaló.

Así mismo, la presidenta rechazó la posibilidad de un operativo para desalojar el campamento instalado por los docentes.

«No vamos a desalojarlos. Eso es lo que quieren», expresó Sheinbaum, al recordar el operativo realizado en 2013 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para retirar a maestros del Zócalo capitalino.

La mandataria también defendió la política salarial aplicada desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuada por su Administración.

Recordó que los incrementos salariales durante el llamado periodo neoliberal (1982-2018) rondaban entre el 3 % y el 4 %, mientras que en los últimos años se han otorgado aumentos superiores.

«Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente. Un año fue de 10 % y el otro de 9 %», aseguró.

Sobre la principal exigencia de la CNTE, relacionada con el sistema de pensiones, Sheinbaum reconoció que regresar al esquema previo a la reforma de 2007 implicaría recursos presupuestarios muy elevados.

En ese sentido, defendió la propuesta gubernamental de fortalecer Pensionissste mediante la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. EFE (AD)