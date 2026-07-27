Sheinbaum defiende democracia en México y evita hablar sobre reelección en Nicaragua

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este lunes el modelo democrático mexicano, basado en elecciones presidenciales cada seis años y la revocación de mandato, aunque evitó cuestionar la propuesta del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en su país y sostuvo que corresponde a cada nación definir su organización política.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reiteró que la política exterior de México se rige por el principio de autodeterminación de los pueblos.

«Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos», afirmó.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de una eventual reelección presidencial en México, Sheinbaum descartó ese escenario y subrayó que la legislación mexicana establece mecanismos para garantizar la alternancia en el poder.

«Aquí hay elecciones cada 6 años. Es más, hay revocación de mandato. Entonces, no, democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo», declaró.

La presidenta insistió en que cada país define sus propias reglas constitucionales y señaló que existen distintos modelos democráticos en otras regiones del mundo.

«Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza», sostuvo.

Asimismo, mencionó que existen naciones donde la reelección de sus gobernantes está permitida.

«Hay otros presidentes que se han reelegido y que quieren reelegirse más veces. También me preguntarían sobre eso. Pues cada país decide. Europa tiene primeros ministros que se pueden reelegir, reelegir, reelegir, reelegir. Pues cada país decide», agregó.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, planteara la semana pasada eliminar las elecciones en ese país, al asegurar que la oposición las utiliza para intentar recuperar el poder.

Durante la conmemoración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega afirmó que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder».

El mandatario, de 80 años, gobierna Nicaragua de forma ininterrumpida desde 2007 y ha enfrentado reiteradas acusaciones de fraude electoral y de persecución contra la oposición.

Desde 2017, tras la desaparición del principal partido opositor, Ortega consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado. En febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que estableció la figura de la copresidencia, cargo que ocupa junto con su esposa, Rosario Murillo.

México ha mantenido históricamente una política exterior sustentada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, por lo que el Gobierno de Sheinbaum ha evitado pronunciarse sobre las decisiones políticas internas de otros países.

En contraste, la Constitución mexicana prohíbe la reelección presidencial y establece un mandato único de seis años. Además, desde la reforma constitucional de 2019 existe la figura de la revocación de mandato, mediante la cual la ciudadanía puede decidir, a mitad del sexenio, si el titular del Ejecutivo federal debe concluir anticipadamente su encargo. JS