spot_imgspot_img
Foto del día

Sheinbaum celebra su primer Grito de Independencia con Zócalo repleto

Por: EFE

 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum participa en la ceremonia por el 215 aniversario del Grito de Independencia, desde el balcón central del Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024