Sheinbaum celebra su primer Grito de Independencia con Zócalo repleto

Foto del díaSheinbaum celebra su primer Grito de Independencia con Zócalo repletoPor: EFE16 de septiembre de 2025 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum participa en la ceremonia por el 215 aniversario del Grito de Independencia, desde el balcón central del Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán