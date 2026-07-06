Sheinbaum aplaude a selección pese a eliminación del Mundial: «Nos dieron mucha alegría»

Ciudad de México- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su respaldo a la selección nacional tras su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Inglaterra en los octavos de final y destacó el desempeño del equipo en el torneo disputado en parte en territorio mexicano.

Después de que el conjunto dirigido por Javier Aguirre cayera por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, resultado que puso fin tanto al recorrido del Tri como a la participación de México como sede del Mundial, la mandataria llamó a reconocer el esfuerzo de los jugadores.

“Ánimo, jugó muy bien la selección (…) realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos”, afirmó la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

La selección mexicana llegó a los octavos de final después de superar la fase de grupos y vencer a Ecuador en la ronda de dieciseisavos. Ante Inglaterra, uno de los favoritos al título, el equipo mexicano ofreció una de sus actuaciones más competitivas del torneo, aunque no logró evitar la caída ante el conjunto europeo.

La derrota marcó el final de la participación de México en una Copa del Mundo especialmente significativa para el país.

La edición de 2026 representó el regreso del torneo a territorio mexicano cuatro décadas después del Mundial de 1986 y convirtió a México en la primera nación en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, tras las celebradas en 1970 y 1986.

Durante el torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 encuentros mundialistas, incluido el partido inaugural, en una organización que fue presentada por las autoridades como una oportunidad para mostrar la capacidad logística, turística y de infraestructura del país ante millones de espectadores en todo el mundo.

Pese a la eliminación, el recorrido del Tri generó un ambiente de entusiasmo entre los aficionados mexicanos, que acompañaron al equipo en estadios, plazas públicas y zonas de aficionados instaladas en las ciudades sede.

Con la eliminación de México, Inglaterra avanzó a la siguiente ronda del torneo, mientras que el país anfitrión se despidió del Mundial 2026 entre el reconocimiento de su afición y el balance positivo hecho por las autoridades sobre el papel desempeñado tanto dentro como fuera de la cancha. EFE/ir