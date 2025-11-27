Sheinbaum analiza asistir al sorteo del Mundial de Fútbol en Washington

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este jueves que está analizando asistir al sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre en Washington, aunque aclaró que su asistencia aún depende de las gestiones diplomáticas con Estados Unidos.

“Estamos en esa definición, mañana en ocho, el cinco (de diciembre) es el sorteo, estamos viendo si vamos”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana detalló que su equipo está evaluando si acudirán otros líderes internacionales, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos viendo si va a ir el primer ministro Carney, si el presidente Trump confirmó que va a estar y, a partir de ahí… pues ya podríamos informarles a todos”, puntualizó.

El miércoles, Carney confirmó a periodistas que asistirá la próxima semana al sorteo, en donde tiene previsto reunirse con Trump.

Sheinbaum evadió los cuestionamientos respecto a una posible reunión con el mandatario estadounidense en caso de asistir al sorteo del Mundial, pues aclaró que la invitación que recibió fue por parte de la FIFA y no de Estados Unidos.

“Vamos a ver si hay una reunión, pero esencialmente el evento del viernes 5 de diciembre es el sorteo de la FIFA para definir horarios, quién va a competir con quién (…) y la invitación que recibí fue por parte de la FIFA”, acotó.

La presidenta subrayó que su asistencia solo se confirmará una vez que concluyan las gestiones con Estados Unidos.

“Hay que ponerse de acuerdo con el país anfitrión”.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial de 2026, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá y que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El próximo 5 de diciembre se conocerán los grupos de la primera fase del Mundial y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará. EFE