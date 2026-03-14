Sheinbaum a Trump: en la colaboración en temas de seguridad la soberanía no se negocia

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este viernes que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación.

En un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en la ciudad de Tecomán, estado de Colima (oeste), Sheinbaum respondió a un mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

Trump compartió un mensaje de un usuario que señaló que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de que Estados Unidos intervenga en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

El mandatario acompañó el mensaje con un video de una parte de la habitual conferencia de prensa matutina del pasado 9 de marzo en el que Sheinbaum responde a Trump que «no» cuando Trump le ha propuesto que el ejército de su país entre a territorio mexicano.

«Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México», expuso ante la audiencia la mandataria mexicana.

«Pero a lo mejor no está muy bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México, soberanía, y esa no está a negociación. Que viva la soberanía y la independencia de México», agregó Sheinbaum.

El pasado lunes, Sheinbaum explicó que su Gobierno ha rechazado las propuestas de Trump, para que tropas de Estados Unidos ingresen al territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad, hemos dicho que no. Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos. JS