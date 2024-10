Sharon Stone se suma a Bob Odenkirk como protagonista de ‘Nobody 2’

Los Ángeles (EEUU) – La actriz y filántropa estadounidense Sharon Stone será una villana en la secuela de la película ‘Nobody’, que protagoniza el actor Bob Odenkirk, informó la revista especializada The Hollywood Reporter.

Según el medio, Stone dará vida a la villana principal de esa cinta en la que Odenkirk es Hutch Mansell, un tranquilo padre de familia que en secreto es un asesino.

Aún no hay detalles de la trama de esta segunda entrega que estará dirigida por el director indonesio Timo Tjahjanto (‘The Night Comes for Us’).

La película es producida por 87North de la mano de Universal, al igual que por la productora de Odenkirk, Odenkirk Provissiero Entertainment, y Eighty Two Films.

Se prevé que la segunda parte de ‘Nobody’ se estrene en salas el 15 de agosto de 2025.

El proyecto más popular de Stone es el thriller erótico ‘Basic Instinct’, pero gracias al filme ‘Casino’, en el que compartió créditos junto a Robert De Niro y Joe Pesci, recibió una nominación al Óscar.

La actriz, de 66 años, también ha sido reconocida por su labor filantrópica. En 2013 recibió el premio Cumbre de la Paz (Peace Summit Award) en reconocimiento a su labor en la lucha contra el sida. EFE