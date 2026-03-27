Shakira añade dos nuevas fechas en octubre en Madrid, donde ha vendido ya 450.000 entradas

Madrid.- Shakira ha añadido dos fechas más a su gira en Madrid, el 10 y 11 de octubre, con las que suma un total de 11 conciertos en la capital española con los que cerrará su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, según anunció este viernes su promotora.

Los dos nuevos conciertos se suman a los ya anunciados para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y el 2, 3 y 4 de octubre.

La promotora añadió en un comunicado que la artista colombiana ya ha vendido 450.000 entradas en «pocas horas, un récord».

Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta desde este mismo viernes a las 13.00 horas GMT en la plataforma www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Concebido como algo «más que un concierto», como una experiencia inmersiva, para la gira está previsto erigir el llamado «estadio Shakira» en el Iberdrola Music de Madrid dentro de una «ciudad paralela» llamada ‘Macondo Park’ que acogerá conciertos, exposiciones y charlas compartidas bajo el nombre Es Latina.

El espacio tiene 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas en grada, además de buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, según han indicado desde la organización. EFE/ir