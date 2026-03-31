Sexagenario muere ahogado en Omoa, Cortés

Tegucigalpa – Un sexagenario perdió la vida por sumersión en la aldea Paraíso, en Omoa, Cortés, norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Roni Martin Pavón de 60 años, originario de Tegucigalpa.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos indicaron que el señor se lanzó a una posa en el parque Ecológico Rawacala ubicado a un aproximado de 6 kilómetros de la carretera principal.

Los socorristas recibieron la llamada de que no encontraban al señor por lo que al momento de llegar al lugar empleados del lugar habían realizado la recuperación del cuerpo.

Los socorristas realizaron la evaluación de signos vitales, los cuales estaban ausentes, encontrándose con las pupilas dilatadas y las uñas de color morado.

En lo que va de la Semana Santa suman cinco las personas fallecidas por sumersión, por lo que el llamado es para las familias que buscan vacacionar, pero que no saben nadar, tomar las medidas de prevención. IR