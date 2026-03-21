Seúl celebra hoy el megaconcierto de retorno de BTS, el gigante global del K-pop

Seúl.- La superbanda de K-pop BTS celebra este sábado su primer concierto desde 2022, en el corazón de la capital surcoreana, en un evento en el que se espera una congregación de cientos de miles de fans frente a la escenario y alrededores.

El concierto gratuito se celebrará a las 20:00 hora local (11:00 GMT) y será retransmitido en directo en todo el mundo por la plataforma de vídeos Netflix.

El espectáculo llega un día después del lanzamiento del nuevo álbum del grupo, ‘Arirang’, su primer trabajo de estudio en casi cuatro años, que ya ha alcanzado casi cuatro millones de copias vendidas, según el rastreador de ventas musicales Hanteo Chart.

El grupo también publicó el viernes el videoclip de su sencillo ‘Swim’, mientras en la capital se celebran distintos eventos y activaciones temáticas dedicadas a BTS.

Gwanghwamun, epicentro del evento gratuito

Se espera que unas 22.000 personas con entrada asistan al concierto en la emblemática plaza de Gwanghwamun.

Las autoridades, no obstante, estiman un total aproximado de 250.000 fans congregados, contando los alrededores, donde se instalaron pantallas gigantes y se acondicionaron zonas especiales para seguir el espectáculo.

Se anticipa que el repertorio incluya el nuevo sencillo ‘Swim’ y la canción ‘Body to Body’, que abre el álbum y que incorpora un fragmento de la canción folclórica coreana ‘Arirang’, considerada la melodía tradicional más representativa del país.

«Me atrevería a decir que esto podría ser lo más importante que veamos este año en Netflix en términos de nuestras ambiciones de transmisión en directo», dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción y deportes de la plataforma, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Séul.

El concierto se celebrará además tras un momento de preocupación entre los fans, después de que el líder del grupo, RM, se lesionara el tobillo durante un ensayo. El artista participará en el espectáculo con una escayola y con movimientos limitados, según informó su agencia Big Hit Music.

Seguridad y derrama económica

Las autoridades han preparado un amplio dispositivo de seguridad para gestionar las grandes multitudes en el centro de la capital, con miles de agentes desplegados y controles de tráfico en la zona.

El Gobierno también espera que los eventos relacionados al regreso del grupo generen un notable impacto económico de «billones de wones» en el país, así como una derrama económica intangible incluso «decenas de veces mayor», según dijo este viernes el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol.

Un billón de wones equivale a unos 660 millones de dólares.

Cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

La popular banda surcoreana ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de ‘Arirang’ en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que ‘Arirang’, que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).