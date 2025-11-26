Sesión del Consejo de la OEA también fue un llamado para las FFAA: Isaías Barahona

Tegucigalpa – El general en condición de retiro Isaías Barahona, señaló hoy que la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), también fue un llamado para las Fuerzas Armadas de Honduras.

Acotó que el llamado de la comunidad internacional fue que las FF.AA. cumplan con su mandato constitucional y que no se salgan de esas líneas.

Particularmente los representes de Colombia, México y Brasil hicieron una manifestación o llamado a la no injerencia, dijo.

Sin embargo, al final también existió un respaldo al llamado que los países deben vivir en democracia.

En ese orden, las elecciones del 30 de noviembre deben transcurrir en el ámbito de un país que respeta la democracia.

“Fu una oportunidad para que la comunidad internacional, en este caso hemisférica, manifestaran su deseo e interés de que Honduras transite estas elecciones dentro de la democracia cumpliendo con los mandatos de la ley y la Constitución de la República”, zanjó el también diplomático hondureño.