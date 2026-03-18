Sesal y INM exigirá vacunación a viajeros hacia países con brotes de sarampión

Tegucigalpa- El jefe de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, alertó que Honduras enfrenta un alto riesgo ante la circulación internacional del sarampión, por lo que se han intensificado las medidas de prevención, especialmente para viajeros.

El funcionario informó que ya existe coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), para exigir que todo hondureño que viaje a países con brotes activos —como Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá— se aplique la vacuna contra el sarampión al menos 14 días antes de salir del país, en caso de no contar con antecedente de inmunización.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa; una persona puede infectar entre 12 y 18 más, lo que podría generar un crecimiento exponencial incluso superior al registrado durante la pandemia de COVID-19”, advirtió Mejía.

Aunque Honduras no registra casos confirmados desde 1997, las autoridades sanitarias reconocen que el país se encuentra en condición de riesgo debido a la baja cobertura de vacunación, por debajo del 95% requerido para garantizar protección colectiva.

Se ha reforzado la vacunación especialmente en zonas fronterizas como Agua Caliente en Ocotepeque, El Florido en Copán y Corinto en Cortés, donde los niveles están bajos, añadió.

El esquema de vacunación establece la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses. Sin embargo, Sesal señaló que muchos padres de familia no están llevando a sus hijos a los centros de salud, lo que debilita la inmunidad comunitaria.

De cara a la alta movilidad por la Semana Santa y eventos internacionales como el Mundial de Fútbol, las autoridades reiteraron que toda persona que desee viajar deberá cumplir con el requisito de vacunación previa.

Asimismo, en coordinación con Migración, se implementarán controles sanitarios en los puntos de ingreso y salida del país. Cualquier persona con síntomas sospechosos —como fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones en la piel— será evaluada y aislada para evitar posibles contagios.

La Sesal hizo un llamado urgente a la población a completar los esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud, con el fin de prevenir el ingreso y propagación de esta enfermedad en el país.LB