Sesal sustrajo L. 140 millones del Hospital Escuela, pero solo devolvió L. 66 millones, denuncia director

Tegucigalpa – El director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, reveló en las últimas horas que la pasada administración de la Secretaría de Salud sustrajo de este centro asistencial más de 140 millones, pero que no los devolvieron todos.

“Se hablaba de 140-143 millones de lempiras de sustracción, pero solo una devolución de 66 millones, esta situación hay que revisarla, no se puede quedar así”, dijo Zúniga.

Amplió que esta situación abarca varios hospitales del país, en la que la Secretaría de Salud sustrajo altas cantidades de dinero para compra de medicamentos, pero que no devolvió la totalidad de fondos.

Sostuvo que una parte importante de la adquisición no cuenta con registro claro de ejecución ni trazabilidad sobre su destino final.

Detalló que en el Hospital Escuela hay cuatro mil 370 empleados que deben recibir sueldos y salarios, se brinda atención un promedio de mil 200 personas mensualmente.

Zúnica tachó de inhumano que solo dos personas atiendan 30 pacientes en la jornada nocturna. AG