Sesal reporta más de 4,600 casos de dengue en los primeros meses de 2026

Tegucigalpa – El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal), Homer Mejía, detalló que hasta inicios de junio se contabilizan 4,605 casos acumulados de dengue en el país.

-Actualmente circula en el país el serotipo 3 del dengue, considerado uno de los más asociados a casos graves de la enfermedad.

De ese total, 3,509 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,021 a dengue con signos de alarma y 76 a dengue grave.

Mejía advirtió que actualmente circula en el país el serotipo 3 del dengue, considerado uno de los más asociados a casos graves de la enfermedad.

“La persona que tenga dengue puede debutar con un dengue sin signos de alarma, pero rápidamente progresar a un dengue grave”, alertó.

El galeno recordó el reciente fallecimiento de una joven de 22 años, quien tardó varios días en acudir a un centro asistencial tras presentar síntomas de la enfermedad, por lo que recomendó asistir de inmediato al presentar síntomas.

Mejía indicó que el Distrito Central continúa como la zona con mayor incidencia de casos, debido, entre otros factores, al almacenamiento de agua en recipientes descubiertos por los problemas de abastecimiento.

Por último, explicó que la acumulación de agua en recipientes favorece la reproducción del zancudo Aedes aegypti, por lo que insistió en la eliminación de criaderos dentro de viviendas. AD